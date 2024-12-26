Правильно составленный новогодний наряд имеет большое значение. Это не только впечатление для окружающих, но и своеобразный энергетический код для Вселенной. Именно он поможет привлечь энергию успеха на весь год. Астрологи дали советы — какие цвета и стили использовать зодиакальным знакам Воздуха.

Близнецы

Сами по себе Близнецы — натуры эмоциональные, переменчивые, склонные к трансформации и движению. Поэтому наряд для встречи Нового года должен быть таким же. Это могут быть платья или кофты-трансформеры, многослойные образы, со съемными элементами. Допускается смешение стилей и фактур ткани. Лучшие цвета для встречи 2025 года — яркие травяной, неоновый зеленый, желтый, мандариновый.

Украшения могут быть разноцветными, в этническом стиле, с множеством самоцветов. Можно использовать браслеты из бисера, кожи.

Весы

В тройке воздушных знаков Зодиака Весы должны быть самыми элегантными и консервативными. Удлиненные образы без пышных юбок, рукавов, воротников. Даже для мужчин больше подойдут силуэтные вещи. Из вольностей можно позволить себе яркие подтяжки или шарфы, галстуки.

Цвета — преимущественно светлые, за исключением бежевого. Самый лучший цвет Весов для встречи Нового года — белый.

Аксессуары — классические и дорогие, желательно белого цвета. Это может быть жемчуг, белое золото.

Водолей

Чем более футуристический наряд для встречи 2025 году выберут Водолеи, тем лучше. Оригинальность образа поможет привлечь творческую энергию на весь год. Это может быть ассиметричный крой, яркие принты. Или цветные чулки в сочетании с темным платьем бохо. Мужчинам обязательно использовать яркий верх, например, рубашка цвета фуксия.

Образ важно собрать полностью, включая обувь, даже если встреча Нового года планируется дома. Пусть это будут яркие туфли, босоножки или стиль спорт-шик.

Украшения только авторские, обязательно должны обращать на себя внимание. Никакой скромной классики. Ограничений по цветам нет.