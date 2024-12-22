Натуральность и изысканность — именно такое сочетание должно быть основой новогоднего наряда для Тельцов, Дев и Козерогов. Земным знакам Зодиака для привлечения удачи важно показать свою связь с природой и чувство гармонии.

Телец

Тельцам для встречи 2025 года подойдут коричневые, бежевые, золотистые оттенки. Можно сочетать с черным. Стиль не имеет значения, главное — не выглядеть повседневно, собрать образ красиво и гармонично.

Приветствуется умеренная эксцентричность, можно придумать костюм с отсылкой к литературе или прошлому. Использовать шляпы, перчатки, длинные пиджаки.

Аксессуары и украшения — без излишеств. Лучше выбирать натуральные материалы и золотистый блеск.

Дева

Дева для встречи Нового года должна собрать утонченный образ. Изысканность — главное правило подбора материалов и стиля наряда. Лучшие цвета — приглушенные, мягкие оттенки зеленого, серо-голубого.

Украшения и аксессуары должны подбираться по тем же правилам — утонченность, длинные тонкие линии, нежные изгибы. Никакой агрессивности и острых углов.

Козерог

Новогодний стиль Козерогов — осовремененная классика. Наряд должен одновременно производить впечатление достоинства и демократичности. Женщинам можно использовать элементы мужского стиля — брючные костюмы, галстуки. Цвета преимущественно темные, глубокие оттенки синего и зеленого. Это единственный знак Зодиака, которому можно надеть на Новый год много черного.

Аксессуары лучше не использовать совсем. А украшения подбирать в той же цветовой гамме, что и одежда, либо только благородные металлы без камней. Можно дополнить образ авторскими серебряными серьгами, колье или браслетами.