НАВЕРХ
#Предсказания #Гороскопы #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика #Религия

Тельцы, Девы, Козероги: в чем встречать Новый год

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © pxhere.com
Натуральность и изысканность — именно такое сочетание должно быть основой новогоднего наряда для Тельцов, Дев и Козерогов. Земным знакам Зодиака для привлечения удачи важно показать свою связь с природой и чувство гармонии.

Телец

Тельцам для встречи 2025 года подойдут коричневые, бежевые, золотистые оттенки. Можно сочетать с черным. Стиль не имеет значения, главное — не выглядеть повседневно, собрать образ красиво и гармонично. 

Приветствуется умеренная эксцентричность, можно придумать костюм с отсылкой к литературе или прошлому. Использовать шляпы, перчатки, длинные пиджаки.

Аксессуары и украшения — без излишеств. Лучше выбирать натуральные материалы и золотистый блеск.

Дева

Дева для встречи Нового года должна собрать утонченный образ. Изысканность — главное правило подбора материалов и стиля наряда. Лучшие цвета — приглушенные, мягкие оттенки зеленого, серо-голубого.

Украшения и аксессуары должны подбираться по тем же правилам — утонченность, длинные тонкие линии, нежные изгибы. Никакой агрессивности и острых углов.

Козерог

Новогодний стиль Козерогов — осовремененная классика. Наряд должен одновременно производить впечатление достоинства и демократичности.  Женщинам можно использовать элементы мужского стиля — брючные костюмы, галстуки. Цвета преимущественно темные, глубокие оттенки синего и зеленого. Это единственный знак Зодиака, которому можно надеть на Новый год много черного.

Аксессуары лучше не использовать совсем. А украшения подбирать в той же цветовой гамме, что и одежда, либо только благородные металлы без камней. Можно дополнить образ авторскими серебряными серьгами, колье или браслетами.

В чем встречать новый год огненным знакам
В чем встречать новый год водяным знакам
Еще по теме
Сила цвета: что надеть на Новый год Ракам, Скорпионам и Рыбам
Сила цвета: в чем встречать 2025 год огненным знакам Зодиака
Какое платье выбрать для «змеиной» новогодней ночи 2025
Астролог перечислил периоды ретроградного Меркурия в 2025 году
смотреть все
Оракул #Гороскопы #Стиль
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
Почему стоит установить пароль на SIM-карту
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Обсуждение (0)
О самом главном
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Все статьи
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
27
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
25
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
23
Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова. ВИДЕО