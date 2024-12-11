Сила цвета: в чем встречать 2025 год огненным знакам Зодиака

Зеленая Деревянная Змея 2025 года обещает принести перемены и открыть новые возможности. Чтобы привлечь энергию хозяйки года и направить в нужном именно вам направлении, астрологи советуют индивидуально продумывать образ для встречи Нового года.

Например, можно ориентироваться на свой знак Зодиака. Каждому созвездию свойственны свои энергии, а чтобы они образовали гармоничный симбиоз с силой покровителя года, поможет цвет и стиль.

Так, огненным знакам Зодиака астрологи рекомендуют через цвет показать Змее сильные стороны своих характеров — без хитростей и уловок.

Овен

Овны могут выбирать для встречи года Змеи самые органичные для себя цвета — красные, огненные. Покровительница 2025 года поддержит их неиссякаемую энергию инициативы, движения вперед и дополнит шансами на трансформацию и возрождение на новом уровне.

Независимо от того, Овен женщина или мужчина, предпочтительнее стиль кэжуал и даже более свободные, комфортные варианты. Украшений и аксессуаров — минимум, без блеска.

Лев

Львы также могут остаться верными себе и выбирать любимые желтые, золотистые предметы одежды. Тогда Змея поможет обрести в 2025 году новое окружение, которое по достоинству оценит Львов и поможет в продвижении.

Стиль предпочтительно классический. Это элегантный костюм или длинное вечернее платье. Можно блестки, пайетки, сверкающие элементы. Если дополнять образ украшениями и аксессуарами, то из драгоценных камней и металлов.

Стрелец

Стрельцам важно заручиться поддержкой покровительницы года в интеллектуальных начинаниях и в реализации новаторства. Подойдут королевский синий, пурпурный, фиолетовый цвета.

Стиль может быть смешанным. Например, бохо-шик, спорт-шик, гранж, сочетание демократии, романтики, этники и деловых элементов. Важно одеться в удобную, но при этом праздничную одежду. Главное табу — на Новый год не стоит использовать змеиные принты, чтобы покровительница года не расценила Стрельца как конкурента. Лучше вообще отказаться от изображений любых животных.

Украшения и аксессуары — никакой блестящей бижутерии и страз. Все исключительно из натуральных материалов.