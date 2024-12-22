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Сила цвета: что надеть на Новый год Ракам, Скорпионам и Рыбам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Ракам, Скорпионам и Рыбам особенно важно подобрать правильные наряды для встречи Нового года. Стихия этих знаков Зодиака родственна для Змеи, которая во Восточному календарю будет управлять 2025 годом. И если через цвета и аксессуары показать Змее, что вы ей «друг», она щедро вознаградит удачей.

Водяные знаки часто чувствительные, утонченные и творческие натуры. Общее правило для новогодних нарядов — показать глубину внутреннего мира, миролюбие и вкус.

Рак

Ракам лучше всего выбрать для встречи Нового года цвета воды — серо-голубой, светлые оттенки с голубым или зеленым отливом, бирюзовые или сине-зеленые оттенки. Хорошо использовать комфортные, уютные, мягкие ткани.

Стиль наряда может быть почти домашним или ультра-модным бельевым. Это могут быть костюмы в пижамном стиле, платья-комбинации, оверсайз.

В качестве украшений лучше всего выбрать натуральные камни синих и зеленых цветом. Можно как драгоценные, так и полудрагоценные.

Скорпион

Скорпионам стоит встретить 2025 года в темных цветах, но не черных. Это может быть максимально темный изумрудный, глубокий синий. Стиль — ближе к классическому. Если современный, то обязательно с акцентом на элегантность без демонстрационной сексуальности.

Аксессуары должны стать изюминкой наряда. Например, сверкающее колье к длинному силуэтному платью. Мужчинам рекомендуется использовать блестящие металлические элементы.

Рыбы

Рыбам для встречи 2025 года астрологи рекомендуют выбирать легкие ткани — шифон, шелк, атлас. Цвета — любые пастельные, кроме бежевых оттенков. Образ должен быть метательным и летящим. Желательно выбирать однотонные предметы одежды.

В качестве украшений можно использовать дорогую бижутерию светлых оттенков. Хорошо дополнять образы шарфиками, галстуками, перчатками.

В чем встречать 2025 год огненным знакам

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Оракул #Стиль #Гороскопы
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