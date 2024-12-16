Lada Niva Sport встанет на конвейер

АвтоВАЗ начнет предсерийное производство внедорожника Lada Niva Sport до конца декабря 2024 года, сообщил глава автокомпании Максим Соколов в эфире «Россия-24».

Niva Sport будет отличаться от оригинального классического внедорожника двигателем объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы от Granta Sport и адаптированным к новому силовому агрегату кузовом.

Также модель получит дисковые тормоза на все колеса, 17-дюймовые колесные диски, пластиковые накладки на арки, крылья в стиле версии Bronto, оригинальные пружины и амортизаторы от Lada Sport.

Сейчас линейка автомобилей Lada включает в себя модели Lada Granta, Lada Vesta, внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, а также модель Lada Largus и его электрическую версию Lada e-Largus.