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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Sport встанет на конвейер

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начнет предсерийное производство внедорожника Lada Niva Sport до конца декабря 2024 года, сообщил глава автокомпании Максим Соколов в эфире «Россия-24».

Niva Sport будет отличаться от оригинального классического внедорожника двигателем объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы от Granta Sport и адаптированным к новому силовому агрегату кузовом.

Также модель получит дисковые тормоза на все колеса, 17-дюймовые колесные диски, пластиковые накладки на арки, крылья в стиле версии Bronto, оригинальные пружины и амортизаторы от Lada Sport.

Сейчас линейка автомобилей Lada включает в себя модели Lada Granta, Lada Vesta, внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, а также модель Lada Largus и его электрическую версию Lada e-Largus.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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