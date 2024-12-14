Раскрыта дата начала зимней распродажи Steam

Компания Valve анонсировала традиционную зимнюю распродажу, соответствующий ролик с датами появился на Reddit.

Согласно трейлеру, новогодняя распродажа в Steam стартует 19 декабря. Эта же дата указана в сервисе SteamDB, где также отмечается и время запуска акции — 18.00 часов по всемирному координированному времени. Окончится скидочный сезон 2 января 2025 года.

В опубликованном видео можно увидеть фрагменты из некоторых видеоигр. Судя по всему, данные проекты будут в списке новогодних распродаж. В частности, в ролике показываются Helldivers 2, Elden Ring, God of War Ragnarok.

Со стартом зимней распродажи также начнется голосование за лучшие игры 2024 года на Steam Awards. Победители премии будут объявлены в январе.