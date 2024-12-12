Депутат ЛДПР предложил выдавать справку для покупки алкоголя

Граждане России смогут покупать алкоголь, только если получат специальное разрешение на портале «Госуслуги» — такой законопроект разработал депутат ЛДПР Андрей Свинцов и внес его в Госдуму.

Молодые люди, достигшие 18 лет, будут проходить медицинское обследование у нарколога по месту жительства. Врач проведет профилактическую беседу и внесет результаты обследования в систему «Госуслуги». Те, у кого не будет отметки, не смогут купить алкоголь, описал механизм действия закона Свинцов в пояснительной записке к документу.

«В некоторых регионах России подростки начинают употреблять алкоголь в достаточно раннем возрасте (12-14 лет), и к своему совершеннолетию некоторые из них уже имеют явно выраженные проблемы с психикой. Это приводит к проблемам как в общении с друзьями и родственниками, так и к негативным последствиям в учебе», — отметил депутат, заявляя о росте употребления алкоголя среди не достигших 18 лет, но не приводя статистику.

Депутат сравнил норму с порядком получения водительского удостоверения: там тоже необходимо медицинское заключение.

По мнению Свинцова, законопроект решит две проблемы: разъяснит молодежи все пагубные последствия употребления алкоголя, а те, кто уже испытывают зависимость от алкоголя, получат своевременную медицинскую помощь.