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Банки заморозили лимиты по кредитным картам

Источник:
Sibnet.ru
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Выдачи кредитных карт падают на фоне потери интереса россиян к этому продукту и ужесточения регулирования со стороны Центробанка. Кроме того, банки практически заморозили лимиты по ранее выданным кредитным картам.

По данным Объединенного кредитного бюро, из 47,1 миллиона держателей кредитных карт лишь 2,7% смогли получить увеличение лимита от банка-кредитора, пишет «Коммерсант». Еще для 0,8% держателей лимит был снижен.

При этом в период с апреля по сентябрь добиться повышения лимита по кредиткам удалось каждому четвертому клиенту. Одновременно снижаются показатели по выдаче карт — в октябре показатель составил 1,67 миллиона карт, что является минимальным результатом с мая 2022 года.

Отрицательная динамика в основном связано с активными действиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования. В результате вводимых ограничений банки вынуждены сокращать одобрения большему количеству потенциальных заемщиков.

Кроме этого, растущие из-за ключевой ставки проценты ухудшают условия по кредиткам, вынуждая россиян отказываться от таких продуктов. По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы сокращение выдач кредитных карт продолжится.

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Экономика #Деньги
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