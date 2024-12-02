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Зарубежная новинка утерла нос всем российским фильмам в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фимьма «Приключения Паддингтона 3»

Фильм «Приключения Паддингтона 3» стал лучшей новинкой в кинотеатрах, собрав кассу значительно больше, чем российские проекты.

Третья часть «Приключений Паддингтона» собрала в первый прокатный уикенд 253,9 миллиона рублей. Среди российских фильмов таких результатов добиваются обычно ожидаемые фильмы-сказки, или картины с мощным актерским кастом.

На втором месте по результатам кассовых сборов стала опять же зарубежная новинка — мультфильм «Моана 2». Несмотря на то, что его показывали в странах СНГ без России и Белоруссии, сборы все равно оказались высокими — 189,5 миллиона рублей.

А российская комедия с «Квартетом И» «Один день в Стамбуле» показала на фоне импорта скромные результаты — всего 86,5 миллиона.

К бывшему лидеру проката, фильму про Манюню, интерес пропал уже на третьей неделе. Приключенческая лента скатилась на пятую строчку топа с кассой меньше 40 миллионов, а историческая драма «Любовь Советского Союза» оказалась на четвертой строчке со сборами в 50 миллионов.

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