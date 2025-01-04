НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Размер и материал: как выбрать плечики для одежды

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Вещи соскальзывают или растягиваются при хранении, если вешалка выбрана неправильно. Для разных видов одежды нужны разные формы и разные материалы плечиков.

Плечики делают из дерева, пластика и металла. Деревянные — самый качественный вариант, но поверхность должна быть гладкой, без шероховатостей, чтобы не оставлять зацепки на одежде. Металлические и пластиковые вешалки со временем деформируются.

Слишком длинная вешалка будет уходить в рукава и может повредить деликатную подкладку. А слишком короткая будет врезаться в ткань в неположенном месте и под тяжестью одежды может даже порвать ткань.

Виды вешалок для одежды

Тонкие проволочные вешалки, в которых одежду отдают из химчистки или из магазина, — одноразовая продукция, которая не годится для длительного хранения одежды.

В идеальном гардеробе вешалки должны быть одинаковыми и «смотреть» в одну сторону.

Почему мужская и женская одежда застегивается по-разному

Из истории

Первая вешалка-плечики появилась в 1903 году. Американец Альберт Паркхаус, работавший на проволочном заводе, не нашел свободный крючок, чтобы повесить пальто. 

Он взял кусок проволоки, согнул его в два больших продолговатых обруча напротив друг друга и скрутил оба конца в центре в крючок. Компании идея понравилась, и она оформила патент. Сам изобретатель не получил ни цента. 

Самую распространенную сейчас вешалку — плечики с нижней планкой — придумали в 1935 году.

Еще по теме
Как с помощью ножа и отвертки обжать витую пару
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»
По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»
смотреть все
Жизнь #Потребитель #Быт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд военной помощи
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"

pepelmetal

Теперь словаки тарасикам свет отключат