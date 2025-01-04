Размер и материал: как выбрать плечики для одежды

Вещи соскальзывают или растягиваются при хранении, если вешалка выбрана неправильно. Для разных видов одежды нужны разные формы и разные материалы плечиков.

Плечики делают из дерева, пластика и металла. Деревянные — самый качественный вариант, но поверхность должна быть гладкой, без шероховатостей, чтобы не оставлять зацепки на одежде. Металлические и пластиковые вешалки со временем деформируются.

Слишком длинная вешалка будет уходить в рукава и может повредить деликатную подкладку. А слишком короткая будет врезаться в ткань в неположенном месте и под тяжестью одежды может даже порвать ткань.

Тонкие проволочные вешалки, в которых одежду отдают из химчистки или из магазина, — одноразовая продукция, которая не годится для длительного хранения одежды.

В идеальном гардеробе вешалки должны быть одинаковыми и «смотреть» в одну сторону.

Из истории

Первая вешалка-плечики появилась в 1903 году. Американец Альберт Паркхаус, работавший на проволочном заводе, не нашел свободный крючок, чтобы повесить пальто.

Он взял кусок проволоки, согнул его в два больших продолговатых обруча напротив друг друга и скрутил оба конца в центре в крючок. Компании идея понравилась, и она оформила патент. Сам изобретатель не получил ни цента.

Самую распространенную сейчас вешалку — плечики с нижней планкой — придумали в 1935 году.