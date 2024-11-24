Российских летчиков вооружили модульным пистолетом Лебедева

Летчики Воздушно-космических сил России в ближайшее время получат на вооружение модульный пистолет Лебедева (МПЛ).

«Летчиков вооружают пистолетом для того, чтобы они при катапультировании смогли отбиться от противника или зверей. Сейчас им выдается на случай чрезвычайных ситуаций пистолет Стечкина или Макарова. Но, откровенно говоря, это оружие уже старое, что в первом, что во втором случаях», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

По мнению экспертов, вопрос нового вооружения давно назрел и даже перезрел — существующее пистолеты надо менять.

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что при изготовлении пистолета Лебедева используются современные материалы — меньше металла, больше пластика или композитных материалов, что уменьшает вес оружия.

«В армии тоже используют пистолет. В частности, это индивидуальное средство защиты у танкистов. Бывают ситуации в бою, когда в автомате заканчиваются патроны, а тебе нужно отбиться уже от остатков скопления живой силы противника», — отметил Корнев.

МПЛ — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки концерна «Калашников». Он предназначен для применения патронов 9х19 мм, в том числе повышенной мощности.