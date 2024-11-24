НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российских летчиков вооружили модульным пистолетом Лебедева

Источник:
«Известия»
300 3
Модульный пистолет Лебедева
Модульный пистолет Лебедева
Фото: NewEditor 3101 / CC BY-SA 4.0

Летчики Воздушно-космических сил России в ближайшее время получат на вооружение модульный пистолет Лебедева (МПЛ).

«Летчиков вооружают пистолетом для того, чтобы они при катапультировании смогли отбиться от противника или зверей. Сейчас им выдается на случай чрезвычайных ситуаций пистолет Стечкина или Макарова. Но, откровенно говоря, это оружие уже старое, что в первом, что во втором случаях», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

По мнению экспертов, вопрос нового вооружения давно назрел и даже перезрел — существующее пистолеты надо менять.

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что при изготовлении пистолета Лебедева используются современные материалы — меньше металла, больше пластика или композитных материалов, что уменьшает вес оружия.

«В армии тоже используют пистолет. В частности, это индивидуальное средство защиты у танкистов. Бывают ситуации в бою, когда в автомате заканчиваются патроны, а тебе нужно отбиться уже от остатков скопления живой силы противника», — отметил Корнев.

МПЛ — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки концерна «Калашников». Он предназначен для применения патронов 9х19 мм, в том числе повышенной мощности.

Еще по теме
Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»
Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
ВСУ вооружили гаубицами времен Второй мировой
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
Обсуждение (3)
Картина дня
Бойцы «Вагнера» погибли при нападении исламистов в Мали
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
Экс-главком ВСУ заявил о неготовности НАТО к войне с Россией
Британский эксперт рассказал о неуязвимости «Орешника»
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

funkit

Зелю самого в окопы отправить нужно!

number10

Там скорость под 10000 км/ч. Формула кинетической энергии, масса * скорость^2 / 2. Это значит, что при...

Asd10

А чё это у тебя в Днепре дымится? 🤔

mosquito__2010

это как ты своим флудом ?сольются как и ты.