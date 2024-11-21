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Желтая Lada Kalina Путина открыла движение на трассе «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Открытие обхода Усолья-Сибирского в Иркутской области
Фото: © Сергей Тен

Желтая Lada Kalina, на которой президент России Владимир Путин ездил по трассе «Амур» 14 лет назад, открыла движение по новому участку автодороги «Сибирь», сообщил руководитель Росавтодора Сергей Новиков.

Транспортный обход города Усолье-Сибирское открыли вечером 20 ноября. Старт движению по участку трассы Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал» в Иркутской области в режиме телемоста дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Желтая Lada Kalina, которая открыла движение по обходу Усолья-Сибирского, — это та самая машина, которая в 2010 году управлялась председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на пробеге от Хабаровска до Читы», — сказал Новиков.

Путин подарил эту машину бригадиру дробильщиков Олегу Трушину с предприятия «Труд» в 2010 году, тогда же она открывала обход Иркутска, написал депутат Госдумы Сергей Тен в телеграм-канале.

По его словам, во время открытия обхода Усолья-Сибирского, за рулем был «потомственный дорожник, производственник» Павел Федоров.

Обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма строили пять лет. Дорожники соорудили пять мостов и шесть транспортных развязок, три из которых имеют разные уровни. Дорога — продолжение обхода Ангарска.

Теперь маршрут Мальта — Иркутск протяженностью 100 километров имеет четыре полосы движения. Пропускная способность трассы в этом направлении увеличится до 30 тысяч автомобилей в сутки. Вместе с тем на маршруте изменится и расчетная скорость движения: 100 километров в час вместо 60.

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Экономика #Транспорт и дороги #Иркутск
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