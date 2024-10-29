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Трамп за неделю до выборов вырвался вперед в ключевых штатах

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Камала Харрис за неделю до выборов президента США немного опережает Дональда Трампа по популярности в общенациональном масштабе, но последний лидирует в большинстве ключевых штатов, которые и определят исход выборов.

Совместный опрос Ipsos и The New York Times показывает минимальный отрыв Харрис от Трампа — 48% против 49%. ABC News демонстрирует преимущество Харрис в 1,4%. Учитывая погрешность таких опросов в 2-4% и ангажированность большинства американских СМИ, говорить о каком-либо превосходстве в общенациональном масштабе не приходится.

Важно то, что Трамп сейчас лидирует в большинстве ключевых штатов, которые и определят исход выборов. Это штаты так называемого «Ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и «Солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина). Остальные штаты традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев.

Сейчас в Штатах активно идет досрочное голосование. Оба кандидата призывают своих сторонников принять в нем активное участие. Проголосовало уже более 40 миллионов человек.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂