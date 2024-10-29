Почему объекты недвижимости не отображаются на «Госуслугах»

Росреестр объяснил, как увидеть свою недвижимость на «Госуслугах» и почему при запросе сведений собственник не получает нужную информацию.

«Отображение объектов недвижимости на Госуслугах возможно только при условии полного совпадения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и на Госуслугах данных СНИЛС, фамилии, имени, отчества и паспортных данных правообладателя», — рассказала замруководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Собственники не видят свои объекты по двум причинам. Во-первых, если личные данные на Госуслугах не совпадают с данными в ЕГРН. Если собственник недвижимости поменял фамилию, паспорт, но не обратился в Росреестр за внесением изменений, информация об объектах на портале не появится.

Для актуализации сведений о правообладателе в ЕГРН необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о внесении изменений либо написать обращение в Росреестр используя сервис платформы обратной связи «Открытая служба. Госуслуги. Решаем вместе» перейдя по ссылке rosreectr.gov.ru. Услуга оказывается бесплатно.

Во-вторых, собственник не видит свои объекты на Госуслугах, если объект был приобретен до 1998 года, но в ЕГРН сведения о нем отсутствуют. В этом случае нужно обратиться в МФЦ с документами на объект и зарегистрировать свое правособственности в ЕГРН. Обе услуги оказываются бесплатно.