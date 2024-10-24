Как восстановить утерянный медицинский полис

Каждый россиянин (кроме военнослужащих) имеет полис обязательного медицинского страхования, дающий право на получение бесплатной медицинской помощи на территории всей России. Что делать, если полис ОМС потерян?

Существуют несколько видов полиса ОМС: старого и нового образца. Все они имеют одинаковую силу. Старый полис представляет собой бумажный лист формата А5 с печатью страховой организации, на лицевой стороне у него имеется номер и серия.

Полис нового образца — пластиковая карта с уникальным штрих-кодом и единым номером из 16 цифр. Физические полисы продолжают действовать и не требуют замены, однако больше не выпускаются.

С 1 декабря 2022 года оформляются цифровые полисы ОМС в виде индивидуального штрихового кода. Показать его можно на экране смартфона. Если такой возможности нет, нужно получить в страховой выписку из регистра застрахованных — это обычный листок с распечатанными данными.

Как восстановить полис ОМС

Если человек потерял полис ОМС на бумажном или пластиковом носителе, проще всего его восстановить в личном кабинете на портале «Госуслуг». Нужно выбрать вкладку «Документы», затем — «Здоровье» и там найти раздел «Получите данные о своем полисе ОМС».

Далее нажать кнопку «Запросить». Будет сформирована цифровая копия полиса ОМС в виде выписки с данными полиса и штрих-кодом, которую можно скачать, распечатать на бумажном носителе или сохранить на смартфон.

Если личного аккаунта на портале «Госуслуг» нет, восстановить полис ОМС можно, обратившись в страховую медицинскую организацию, которая его выдала. В этом случае человек получит цифровой дубликат утерянного полиса и бумажную выписку.

Гражданину России при обращении в страховую для восстановления полиса ОМС нужно два документа: паспорт и СНИЛС.

Полис ОМС на ребенка оформляет законный представитель. Если ребенку нет 14 лет, то страховой потребуется свидетельство о рождении и СНИЛС. Если 14 лет уже исполнилось — СНИЛС и паспорт.

Для получения полиса не обязательно иметь прописку. Если в страховой компании попросят назвать адрес, достаточно указать адрес фактического проживания на момент заполнения анкеты.

Можно не восстанавливать старый полис, а обратиться в любую выбранную страховую медицинскую компанию, действующую в регионе. Менять страховую компанию можно один раз в год до 1 ноября, при переезде — без ограничений.