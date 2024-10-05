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Дамбу прорвало в Алтайском крае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия прорыва дамбы, разрушившей дорогу между двумя частями райцентра Шелаболиха, ликвидируют в Алтайском крае, сообщает администрация Шелаболихинского района.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — говорится в сообщении.

Прорыв дамбы в Шелаболихе
Прорыв дамбы в Шелаболихе
Фото: © t.me/shushunov_an

В результате вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая части села, разрушена. На месте работают спасательные службы, уточнила администрация.

Ситуация взята на контроль в правительстве Алтайского края, будет оценен ущерб и разработаны меры для ликвидации прорыва дамбы. Население попросили сохранять выдержку и спокойствие, а также находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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