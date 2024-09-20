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Белый дом пообещал ударить по российской нефти

Источник:
РИА Новости
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Соедиенные Штаты намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном — Прим. Ред.) режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», — приводит РИА Новости слова Сингха.

По его словам чиновника, в Вашингтоне хотят активизировать усилия по ужесточению санкций и экспортного контроля в отношении России. При этом Штаты, пот его утверждению, будут пытаться «в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет» сократить доходы Москвы от продажи нефти.

«Если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды», — заявил Сингх.

Ранее член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса признал, что США за время работы администрации президента Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России.

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У. Фига Себе

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korvinsS

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scorpion2777

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scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.