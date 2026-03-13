США сняли санкции с российской нефти в танкерах

Соединенные Штаты разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта, сообщило лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море», — написал в Х глава Минфина США Скотт Бессент.

Под временное снятие американских ограничений подпадают около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите, уточнил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным»,— написал Дмитриев в своем телеграм-канале.