НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США сняли санкции с российской нефти в танкерах

Источник:
Sibnet.ru
96 1
Танкер
Фото: Alf van Beem

Соединенные Штаты разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта, сообщило лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море», — написал в Х глава Минфина США Скотт Бессент.

Под временное снятие американских ограничений подпадают около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите, уточнил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным»,— написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Еще по теме
Трамп поддержал введение санкций против союзников России
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против России
Китай стал отказываться от российской нефти
Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы
смотреть все
Экономика #Санкции
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Какие страны переживут ядерную войну
Почему люди перестали использовать дирижабли
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (1)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
21
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
14
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
14
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет