Трамп поддержал введение санкций против союзников России

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет включен Иран.

Американский лидер продолжает угрожать России после отказа Москвы пойти на перемирие на Украине на условиях Запада. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил об исчерпании возможностей для антироссийских санкций.

«Меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, предложение добавить в законопроект санкции в отношении Ирана исходило от него.

Законопроект еще в начале апреля представила двухпартийная группа членов Сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Речь идет о странах, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты — «как в экономическом, так и в стратегическом плане».