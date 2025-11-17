НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поддержал введение санкций против союзников России

Источник:
ТАСС
285 0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет включен Иран.

Американский лидер продолжает угрожать России после отказа Москвы пойти на перемирие на Украине на условиях Запада. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил об исчерпании возможностей для антироссийских санкций.

«Меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, предложение добавить в законопроект санкции в отношении Ирана исходило от него.

Законопроект еще в начале апреля представила двухпартийная группа членов Сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Речь идет о странах, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты — «как в экономическом, так и в стратегическом плане».

Еще по теме
Путин примет глав правительств стран ШОС
Посольство увидело «окно возможностей» для примирения с США
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
смотреть все
Политика #Мир #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп поддержал введение санкций против союзников России
Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
Гонщик Даниил Квят впервые уступил беспилотному болиду
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

mosquito__2010

еслиб не было так грустно за весь этот украинский абсурд.

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...