НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против России

Источник:
ТАСС
305 2
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: U.S. Department of State / United States Government Work

Соединенные Штаты практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им журналистам по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «Большой семерки» в Онтарио.

Госсекретарь отметил, что при президенте США Дональде Трампе введены санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Потребуется некоторое время, чтобы они заработали, добавил он.

По словам, Рубио возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями. Главы государств ЕС пока не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине.

Еще по теме
МИД заявил об исчерпании Украиной ресурсов для боевых действий
Киев притормозил атаки на русский язык из‑за давления ЕС
Новый президент Сирии попросил Россию о поддержке
Вучич заявил о приближении войны между Европой и Россией
смотреть все
Политика #Мир #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет