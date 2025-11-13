Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против России

Соединенные Штаты практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им журналистам по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «Большой семерки» в Онтарио.

Госсекретарь отметил, что при президенте США Дональде Трампе введены санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Потребуется некоторое время, чтобы они заработали, добавил он.

По словам, Рубио возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями. Главы государств ЕС пока не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине.