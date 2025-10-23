Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России

Президент США Дональд Трамп впервые за свой срок в Белом доме ввел экономические санкции против России, которые затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

За свой первый президентский срок Трамп ввел против России множество ограничительных мер. После второго вступления в должность он долго уклонялся от согласования антироссийских санкций, аргументируя это необходимостью переговоров с Москвой.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ограничительные меры затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Эксперты связывают введение новых санкций с отказом России пойти на урегулирование с Украиной на условиях Запада. Москва выступает против временного прекращения огня, настаивая на всеобъемлющем мирном соглашении.

Ранее Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. При этом он заявил о возможности переговоров с российским лидером в будущем.