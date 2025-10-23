НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп отменил встречу с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
302 2
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на Аляске
Фото: Benjamin D Applebaum

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, потому что это «неправильно», об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рюгге.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Путин готов к переговорам, но США не хотят, чтобы он «получил все».

О проведении встречи в Будапеште главы России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, без уточнения даты. Тогда же Путин предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком, сообщила ранее The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Российская сторона пока не прокомментировала отмену переговоров. 
Тема: Военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали завод в Дагестане
Трамп высказался об отмене встречи с Путиным
Трамп и Зеленский обсудят наступление Украины
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Обсуждение (2)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

funkit

Можешь тут воздух по пусту не сотрясать! Им на руку всё, что может нанести вред России...

Captain Nemo

Это у него работа такая.Пустозвонством заниматься

pepelmetal

Обмануть кого-то, настучать на родственника, это у них в крови!

Danilon

Михалков - это потомственный горячий сторонник власти. Причём, любой власти. Михалков и Ельцина поддерживал....