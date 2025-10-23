Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, потому что это «неправильно», об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рюгге.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Путин готов к переговорам, но США не хотят, чтобы он «получил все».

О проведении встречи в Будапеште главы России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, без уточнения даты. Тогда же Путин предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком, сообщила ранее The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Российская сторона пока не прокомментировала отмену переговоров.