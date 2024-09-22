Стюардесса поделились сексуальными секретами из жизни экипажа

Работа стюардессы неспроста считается одной из самых сексуальных в мире. Представительница этой профессии из Британии поделилась интимными секретами из жизни пилотов и бортпроводниц.

«Ни разу не встречала летчика, который бы не изменял жене. За всю мою карьеру стюардессы у меня были интрижки с пятерыми из них», — рассказала The Sun 28-летняя борпроводница Мел Фэллоуфилд.

Она слышала, что многие из бортпроводниц и пилотов не прочь сексуально развлечься прямо в воздухе. «Но меня в эту компанию не тянет. Дело в том, что койки, на которых пилоты отдыхают в полете, совсем крошечные. Вдвоем там точно не уместиться, особенно для постельной акробатики», — объяснила она.

Туалеты, по ее словам, «для этих целей» тоже не годятся. «Я слишком хорошо знаю, насколько грязно там бывает, в прямом и переносном смысле. Меня от одной мысли об этом передергивает», — уточнила стюардесса.

«Но пассажиров это, похоже, не отпугивает. Мы постоянно видим, как оттуда выходят парочки — причем некоторые едва познакомились, прямо в салоне. Я обычно им не мешаю, если только это не раздражает других пассажиров», — сказала Фэллоуфилд.

Экипаж предпочитает развлекаться на земле, отметила она. «Между рейсами нас размещают в отелях, и, как правило, там бывает жарко, если вы понимаете, о чем я. <…> Как правило, веселье разворачивается между пилотами и бортпроводницами. Некоторые не прочь закатить “тройничок” или даже групповушку», — добавила стюардесса.