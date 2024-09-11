Байден заявил о работе по отмене ограничений на удары по России

Администрация Соединенных Штатов работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

Ранее СМИ узнали, что госсекретарь США Энтони Блинкен глава британского МИДа Дэвид Лэмми во время их визита в Киев намерены вскоре объявить украинским властям о разрешении на дальнобойные удары по России.

Журналисты спросили Байдена, действительно ли Вашингтон намерен разрешить Киеву наносить удары вглубь России американским оружием? «Мы работаем над этим прямо сейчас», — приводит РБК ответ Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России. Но США ограничивали Киев в такой возможности.

В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон готовится развязать руки Киеву на использование западного оружия для ударов по территории России.