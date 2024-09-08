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Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Российская команда Team Spirit потерпела сенсационное поражение в стыковом матче за посев в плей-офф чемпионата мира по Dota 2.

В первом поединке плей-офф Team Spirit уступили североамериканской команде nouns, которую российский коллектив выбрал в качестве оппонента на правах победителя группового финала. Несмотря на статус фаворита, Team Spirit проиграли всухую со счетом 0:2.

Таким образом, все российские коллективы начнут выступление в плей-офф The International 2024с нижней сетки. На чемпионате продолжают выступать BetBoom Team, 1win Team и Team Spirit.

The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов. Финал состоится 15 сентября.

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pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

funkit

Намного меньше чем укрохохлов!!