Team Spirit сенсационно проиграли в плей-офф чемпионата мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit потерпела сенсационное поражение в стыковом матче за посев в плей-офф чемпионата мира по Dota 2.

В первом поединке плей-офф Team Spirit уступили североамериканской команде nouns, которую российский коллектив выбрал в качестве оппонента на правах победителя группового финала. Несмотря на статус фаворита, Team Spirit проиграли всухую со счетом 0:2.

Таким образом, все российские коллективы начнут выступление в плей-офф The International 2024с нижней сетки. На чемпионате продолжают выступать BetBoom Team, 1win Team и Team Spirit.

The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов. Финал состоится 15 сентября.