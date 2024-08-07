Путин оценил вторжение в Курскую область

Атака ВСУ в Курской области — «масштабная провокация», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства подчеркнул, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Путин также указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств — Минобороны, Генштаба, погрануправления ФСБ. Президент уже дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию помощи жителям области.

Накануне Минобороны сообщило о прорыве государственной границы в Курской области подразделениями ВСУ, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Ведомство подчеркнуло, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории. В какие именно районы прорвались украинские военные, официально не сообщается.