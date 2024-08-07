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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин оценил вторжение в Курскую область

Источник:
РБК
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Атака ВСУ в Курской области — «масштабная провокация», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства подчеркнул, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Путин также указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств — Минобороны, Генштаба, погрануправления ФСБ. Президент уже дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию помощи жителям области.

Накануне Минобороны сообщило о прорыве государственной границы в Курской области подразделениями ВСУ, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Ведомство подчеркнуло, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории. В какие именно районы прорвались украинские военные, официально не сообщается.

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Оборона #Конфликты #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...