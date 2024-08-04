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Истребитель Су‑57 вооружат беспилотниками

Источник:
ТАСС
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Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: © пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») работают над включением в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57 беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр его вооружения, в состав которого включаются беспилотники. Сложившаяся геополитическая обстановка ставит перед "суховцами" новые вызовы и задачи, с которыми они, без сомнения, успешно справятся», — сказал ТАСС Чемезов.

По его словам, в ОКБ Сухого создается «будущее российской авиации»: тяжелый беспилотник «Охотник», перспективный однодвигательный самолет «Чекмейт» и тяжелый беспилотник вертикального взлета и посадки.

Су-57 (по кодификации НАТО — Felon) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

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