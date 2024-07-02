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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандеры» уничтожили пять украинских Су‑27. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ракетами «Искандер» самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области.

«Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород". Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — говорится в сообщении.

В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27, уточнили в российском военном ведомстве.

В Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Украинские ВВС используют Миргород также как аэродром подскока.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Видеоновости
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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...