Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ракетами «Искандер» самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области.

«Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород". Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — говорится в сообщении.

В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27, уточнили в российском военном ведомстве.

В Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Украинские ВВС используют Миргород также как аэродром подскока.