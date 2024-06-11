Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, говорится в заявлении Минобороны России.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж», — сказано в сообщении.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, уточнили в военном ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. «На место падения самолета вылетела комиссия ВКС», — добавили в Минобороны.