Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, говорится в заявлении Минобороны России.
«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж», — сказано в сообщении.
Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, уточнили в военном ведомстве.
Предварительная причина авиакатастрофы —
техническая неисправность. «На место падения самолета вылетела
комиссия ВКС», — добавили в Минобороны.