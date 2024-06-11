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Истребитель‑бомбардировщик Су‑34 разбился в Северной Осетии

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб, говорится в заявлении Минобороны России.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж», — сказано в сообщении.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, уточнили в военном ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. «На место падения самолета вылетела комиссия ВКС», — добавили в Минобороны.


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