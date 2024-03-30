Зеленский заговорил о переговорах с Россией

Президент Владимир Зеленский впервые сделал заявление о том, что мирные переговоры Москвы и Киева могут быть начаты даже без условия возврата Украины к границам 1991 года.

Ранее официальный Киев заявлял, что мирные переговоры не будут проводиться, пока войска России не будут выведены с территории Украины в границах 1991 года. Это означало, что ВСУ намереваются оккупировать Крым.

Россия будет «готова к диалогу», если Украина сумеет выйти на границы 2022 года — то есть до начала специальной военной операции, когда Крым уже был в составе РФ, сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS News.

Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев ввел на них законодательный запрет. При этом Кремль ранее отмечал, что предпосылки для перехода ситуации в развитии украинского конфликта в мирное русло в настоящее время отсутствуют.