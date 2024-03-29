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Старение клеток человека остановили с помощью «бессмертных» тихоходок

Источник:
Sibnet.ru
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Американские биологи выяснили, что человеческие клетки при введении белков тихоходок перестают стареть.

Тихоходки — крошечные беспозвоночные существа, известные своей невероятной выносливостью и способностью выживать в самых экстремальных условиях. Например, эксперименты показали, что они способны существовать в открытом космосе.

Ключевая особенность организма тихоходок, которая позволяет противостоять внешним воздействиям, заключается в их умении превращать свои ткани в гель, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Protein Science.

Исследователи изучили белок под названием CAHS D, который защищает ткани от иссушения. С помощью различных методов ученые показали, как этот белок приводит клетки в гелеобразное состояние при стрессе, сохраняя молекулы.

При введении CAHS D в клетки человека белок также образует гель. Это временно останавливает метаболизм, ткани приводятся в состояние так называемого «биостазиса». Фактически, это дает возможность пережить многие неблагоприятные воздействия.

При этом воздействие белков тихоходок полностью обратимо — как только гели растворяются, клетки возвращаются к обычному функционированию. В перспективе свойства CAHS D планируют использовать для лечения генетических заболеваний.

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