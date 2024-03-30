Весенний призыв в российскую армию стартует 1 апреля. В 2024 году на срочную службу будут набирать по новым правилам. Какие изменения ждут призывников, и грозит ли им отправка в зону спецоперации?
«Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов Российской Федерации планируется начать 15 апреля 2024 года», — сказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
По его словам, большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.
Призывной возраст
С 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась прежней — 18 лет. При этом те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024, призываться не будут: они переведены в запас.
«Граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества», — заявил Бурдинский.
По мнению генерала, «призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».
Штрафы для уклонистов
За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма — 30 тысяч рублей. Также вводится новый штраф до 15 тысяч рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.
Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также им временно запретят регистрацию автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.
Кому положена отсрочка
Есть несколько категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную службу:
- студенты очных отделениях
- депутаты, сотрудники МЧС, МВД и ФСБ
- опекуны несовершеннолетних
- те, кто ухаживает за близким родственником
- отцы-одиночки
- отцы двух и более детей
- отцы детей-инвалидов до трех лет
- мужчины, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель)
Полностью освобождаются от призыва:
- кандидаты и доктора наук
- условно осужденные
- находящиеся под следствием
- имеющие судимость
- близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении
Электронные повестки
Единый реестр воинского учета планируется запустить с 1 октября 2024 года. Таким образом, заработает он только с осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря.
Новая электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки. Этой весной электронных повесток не будет.
Срок службы и участие в СВО
Срок служба остался прежним — один год. «Хочу успокоить призывников и их родителей – знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным», — заверил Бурдинский.
Генерал также подчеркнул, что «граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут».