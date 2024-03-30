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Теперь до 30 лет: стартует призыв по новым правилам

Источник:
Sibnet.ru
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Весенний призыв
Фото: © Минобороны
Весенний призыв в российскую армию стартует 1 апреля. В 2024 году на срочную службу будут набирать по новым правилам. Какие изменения ждут призывников, и грозит ли им отправка в зону спецоперации?

«Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов Российской Федерации планируется начать 15 апреля 2024 года», — сказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.

Призывной возраст

С 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась прежней — 18 лет. При этом те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024, призываться не будут: они переведены в запас.

«Граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества», — заявил Бурдинский.

По мнению генерала, «призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».

Штрафы для уклонистов

За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма — 30 тысяч рублей. Также вводится новый штраф до 15 тысяч рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.

Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также им временно запретят регистрацию автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Кому положена отсрочка

Есть несколько категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную службу:

  • студенты очных отделениях
  • депутаты, сотрудники МЧС, МВД и ФСБ
  • опекуны несовершеннолетних
  • те, кто ухаживает за близким родственником
  • отцы-одиночки
  • отцы двух и более детей
  • отцы детей-инвалидов до трех лет
  • мужчины, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель)

Полностью освобождаются от призыва:

  • кандидаты и доктора наук
  • условно осужденные
  • находящиеся под следствием
  • имеющие судимость
  • близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении

Электронные повестки

Единый реестр воинского учета планируется запустить с 1 октября 2024 года. Таким образом, заработает он только с осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Новая электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки. Этой весной электронных повесток не будет.

Срок службы и участие в СВО

Срок служба остался прежним — один год. «Хочу успокоить призывников и их родителей – знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным», — заверил Бурдинский.

Генерал также подчеркнул, что «граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут».

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