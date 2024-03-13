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Женщины рассказали о самых безрассудных поступках ради мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщины называют замужество самым безрассудным поступком, совершенным ради мужчины. Этот ответ стал лидирующим в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

Отвечая на вопрос: «Какой самый безрассудный поступок вы совершили ради мужчины», первое место занял ответ «Вышла замуж». На него ответили 15-17% опрошенных женщин.

На втором месте безрассудных поступков — переезд в другой город, на третьем — поездка ради мужчины в другие города и страны.

Также среди ответов оказались: одолжила ему деньги, взяла для него кредит на свое имя, простила его измену, купила ему дорогой подарок, уволилась с работы, доверилась ему и потеряла на него кучу времени.

Также ради мужчин бросают учебу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, прыгают с тарзанки, соглашаются на пластические операции.

Женщины называли безумствами свои признания мужчинам в любви и предложения руки и сердца. В помутнении рассудка, не иначе, женщины устанавливают шпионские приложения для слежки, переоформляют на мужчин свою недвижимость, общаются с любовницами мужей.

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