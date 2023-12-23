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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командир ВСУ сделал шокирующее признание

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт с Россией закончится переговорами, однако в следующем году украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар.

«2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые», — предупредил Самовар в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

Офицер уточнил, что Украина не обладает таким количеством денег, ресурсов или мобилизационного потенциала как у России. Если все продолжится в таком же духе, Москва гарантированно победит, предупредил он.

Именно поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, подчеркнул украинский военный. В настоящее время выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

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Оборона #Конфликты #Армия
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