Командир ВСУ сделал шокирующее признание

Конфликт с Россией закончится переговорами, однако в следующем году украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар.

«2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые», — предупредил Самовар в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

Офицер уточнил, что Украина не обладает таким количеством денег, ресурсов или мобилизационного потенциала как у России. Если все продолжится в таком же духе, Москва гарантированно победит, предупредил он.

Именно поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, подчеркнул украинский военный. В настоящее время выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.