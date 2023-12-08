Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии, он признался в работе на украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины и направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия, уточнили в ЦОС.

Задержанный сообщил, что согласился установить магнитные мины на двух железнодорожных составах за вознаграждение. По его словам, с ним связался знакомый (42-летний гражданин Белоруссии, проживающий в Литве), который «интересовался, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз», после чего предложил «завезти посылку за вознаграждение».

А позже на возникшие вопросы о посылке объяснил, что речь идет о магнитных минах, «чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе». «Я доехал до Северобайкальска и установил устройства», — заявил задержанный.

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по БАМу, произошло возгорание цистерн с ГСМ, что временно блокировало движение по магистрали.