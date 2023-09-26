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Мозговые волны Бузовой измерили в НГУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Ольга Вузова»

Ольга Бузова стала участницей эксперимента в Новосибирском государственном университет, ей измерили мозговую активность в реалити-шоу «Ольга Вузова», посвященному техническому образованию России.

По формату шоу «Ольга Вузова», Бузова посещает различные учебные заведения, знакомится со студентами и рассказывает о факультетах. Один из выпусков она сняла в НГУ.

Ведущая посетила инженерную школу ММФ НГУ, где один из студентов предложил ей сыграть в специальную игру для профилактики СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактвности). Для этого Бузовой пришлось надеть специальный прибор, измеряющий мозговые волны.

«Я поняла, для чего меня позвали в этот проект! Чтобы узнать, есть ли у меня мозговые волны в принципе, — сказала Бузова, которая не сразу согласилась наддавать прибор для измерения активности мозга.

В итоге ведущая попробовала поиграть, а разработчик игры вынес вердикт: мозговая деятельность Бузовой в порядке.

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MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??