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Пашинян отказался уходить в отставку после капитуляции Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер Армении Никол Пашинян
Фото: © пресс-служба президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал своим сторонникам ни при каких обстоятельствах не подавать в отставку, пишут армянские СМИ

«Когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор" <...> Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», — приводит РИА Новости материал газеты «Грапарак»

Издание отмечает, что, вероятно, поэтому полиция стала применять против митингующих за отставку Пашиняна грубую силу и светошумовые гранаты,

Азербайджан во вторник, 19 сентября объявил о начале в Карабахе «антитеррористической операции» восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Власти Армении защищать непризнанную республику с армянским населением отказались. Начинать военные действия против Баку Ереван не намерен, заявил Пашинян.

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