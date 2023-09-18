ФАС заставила мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство отреагировало на многочисленные жалобы и установило, что операторы связи навязывают абонентам «невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств».

В действиях операторов ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдала операторам «большой четверки» предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов.