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ФАС заставила мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика

Источник:
Sibnet.ru
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МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство отреагировало на многочисленные жалобы и установило, что операторы связи навязывают абонентам «невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств».

В действиях операторов ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдала операторам «большой четверки» предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов.

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Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...