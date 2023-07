Умерла исполнительница одного из хитов 90-х Шинейд О'Коннор

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни. Ее песня Nothing Compares 2 U была синглом номер один в мире в 1990 году.

«С большой грустью мы сообщаем о смерти нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья убиты горем и просят уважать их личную жизнь в это очень сложное время», — говорится в заявлении, распространенном семьей певицы.

Карьера О'Коннор началась во второй половине 1980-х. Ее альбом «The Lion and the Cobra» (1987) был признан одним из самых сильных дебютов года. Второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got» (1990) сделал певицу суперзвездой.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов. Ее наиболее известная песня — «Nothing Compares 2 U», написанная американским певцом Принсом.

О'Коннор четыре раза была замужем и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством.