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Умерла исполнительница одного из хитов 90-х Шинейд О'Коннор

Источник:
Sibnet.ru
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Шинейд О'Коннор
Фото: Bryan Ledgard / CC BY 2.0

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни. Ее песня Nothing Compares 2 U была синглом номер один в мире в 1990 году.

«С большой грустью мы сообщаем о смерти нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья убиты горем и просят уважать их личную жизнь в это очень сложное время», — говорится в заявлении, распространенном семьей певицы.

Карьера О'Коннор началась во второй половине 1980-х. Ее альбом «The Lion and the Cobra» (1987) был признан одним из самых сильных дебютов года. Второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got» (1990) сделал певицу суперзвездой.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов. Ее наиболее известная песня — «Nothing Compares 2 U», написанная американским певцом Принсом.

О'Коннор четыре раза была замужем и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством.

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