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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подсчитан прямой ущерб от теракта на Крымском мосту

Источник:
РИА Новости
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Стоимость восстановления Крымского моста превысит миллиард рублей, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

«Сколько будет стоить — пока мы видим один миллиард — 1,3 миллиарда (рублей). Это предварительные расчеты», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

При этом он отметил, что объем средств на восстановление моста в итоге может вырасти.

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Во время взрыва были повреждены два пролета автомобильной части моста — из Крыма на Кубань и из Кубани в Крым. Один из них восстановлению не подлежит. Второй — сдвинуло на 70-80 сантиметров от проектной оси.

Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить по одной, менее поврежденной, стороне к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли.

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