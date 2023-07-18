Российские войска нанесли удары возмездия за Крымский мост

Вооруженные силы России в ночь на вторник, 18 июля нанесли массированные удары в ответ на террористический акт на Крымском мосту, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — говорится в сообщении.

В районе городов Николаев и Одесса уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которое предназначалось для Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в военном ведомстве.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — отметили в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших ночью в крупнейших портовых городах Украины — Одессе и Николаеве.

В понедельник, 17 июля президент России Владимир Путин пообещал ответ за теракт на Крымском мосту. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сообщил, что предложения от Минобороны по ответу на теракт еще вырабатываются. Акт возмездия от президента — впереди.