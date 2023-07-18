Восстановлено движение машин по Крымскому мосту

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту открылось в реверсивном режиме по одной из полос, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Машины следуют по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, написал вице-премьер в своем-телеграм канале. По его словам, движение по мосту было восстановлено в кратчайшие сроки. Специалисты разработали временную схему организации движения.

«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали», — отметил Хуснуллин.

Во время взрыва были повреждены два пролета автомобильной части моста — из Крыма на Кубань и из Кубани в Крым. Один из них восстановлению не подлежит. Второй — сдвинуло на 70-80 сантиметров от проектной оси.

Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить по одной, менее поврежденной, стороне к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли.