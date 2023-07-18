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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Восстановлено движение машин по Крымскому мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту открылось в реверсивном режиме по одной из полос, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Машины следуют по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, написал вице-премьер в своем-телеграм канале. По его словам, движение по мосту было восстановлено в кратчайшие сроки. Специалисты разработали временную схему организации движения.

«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали», — отметил Хуснуллин.

Во время взрыва были повреждены два пролета автомобильной части моста — из Крыма на Кубань и из Кубани в Крым. Один из них восстановлению не подлежит. Второй — сдвинуло на 70-80 сантиметров от проектной оси.

Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить по одной, менее поврежденной, стороне к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли.

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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

Asd10

Если ты о 69ом и таймс сквере, то они уже выше про визжали.))))