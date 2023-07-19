НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
264 3

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер опроверг утверждения о причастности Соединенных Штатов к атаке на Крымский мост.

«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал Миллер в ответ на вопрос о причастности США.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в понедельник заявил, что поддержка США украинских радикалов дает основание утверждать, что Вашингтон причастен к преступлениям Киева.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли. Стоимость восстановления Крымского моста превысит миллиард рублей, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Тема: Теракт на Крымском мосту
Подсчитан прямой ущерб от теракта на Крымском мосту
Российские войска нанесли удары возмездия за Крымский мост
Восстановлено движение машин по Крымскому мосту
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (3)
Картина дня
Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины
Подсчитан прямой ущерб от теракта на Крымском мосту
Южная группировка применила в бою танки Т‑14 «Армата»
Полковника Квачкова обвинили в дискредитации ВС РФ
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
38
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
27
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
27
Путин пообещал зеркальный ответ на использование кассетных снарядов
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
21
Байден укусил маленькую девочку