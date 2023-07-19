Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер опроверг утверждения о причастности Соединенных Штатов к атаке на Крымский мост.

«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал Миллер в ответ на вопрос о причастности США.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в понедельник заявил, что поддержка США украинских радикалов дает основание утверждать, что Вашингтон причастен к преступлениям Киева.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли. Стоимость восстановления Крымского моста превысит миллиард рублей, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.