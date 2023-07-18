Россия ответит Украине на «бессмысленный и жестокий» взрыв на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин.

«Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил российский лидер.

По его словам, теракт — бессмысленное с военной точки зрения действие, поскольку мост уже давно не используется для военных перевозок. Также, отметил президент, он был жестоким, так как пострадало гражданское население.

«И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Всю ответственность за случившееся он возложил на «киевский режим».

Ночью в понедельник мост атаковали надводные украинские дроны. В результате взрыва один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел.

Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Они находились в автомобиле вместе со своей 14-летней дочерью. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом легких, колото-резанными ранами.