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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
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Россия ответит Украине на «бессмысленный и жестокий» взрыв на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин.

«Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил российский лидер.

По его словам, теракт — бессмысленное с военной точки зрения действие, поскольку мост уже давно не используется для военных перевозок. Также, отметил президент, он был жестоким, так как пострадало гражданское население.

«И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Всю ответственность за случившееся он возложил на «киевский режим».

Ночью в понедельник мост атаковали надводные украинские дроны. В результате взрыва один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел.

Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Они находились в автомобиле вместе со своей 14-летней дочерью. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом легких, колото-резанными ранами.

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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

Asd10

Если ты о 69ом и таймс сквере, то они уже выше про визжали.))))