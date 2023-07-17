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ЧП на Крымском мосту
Чрезвычайное происшествие остановило движение по Крымскому мосту. По неофициальной информации, произошел взрыв. Погибли два человека. Сильно повреждено дорожное полотно.
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