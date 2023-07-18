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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Удары нанесены по портовым городам Украины — Одессе и Николаеву

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших ночью в крупнейших портовых городах Украины — Одессе и Николаеве. До этого там была объявлена воздушная тревога.

Очевидцы опубликовали видео одесского порта, на котором видна работа украинской ПВО. Судя по всему, огонь ведет зенитно-самоходная установка «Гепард». Телеграм-каналы пишут, установка была уничтожена в ходе атаки. На кадрах видны также мощные взрыва в порту.


Глава Николаевской администрации Виталий Ким сообщил о пожаре в Николаеве. По данным телеграм-каналов, взрывы прогремели в районе нефтебазы порта, после чего там возник крупный пожар.

Россия с октября 2022 года наносит регулярные удары ракетами и беспилотниками по важным объектам Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года.

Накануне Путин пообещал ответ и за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами 17 июля 2023 года.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣