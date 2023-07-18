Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших ночью в крупнейших портовых городах Украины — Одессе и Николаеве. До этого там была объявлена воздушная тревога.

Очевидцы опубликовали видео одесского порта, на котором видна работа украинской ПВО. Судя по всему, огонь ведет зенитно-самоходная установка «Гепард». Телеграм-каналы пишут, установка была уничтожена в ходе атаки. На кадрах видны также мощные взрыва в порту.

Глава Николаевской администрации Виталий Ким сообщил о пожаре в Николаеве. По данным телеграм-каналов, взрывы прогремели в районе нефтебазы порта, после чего там возник крупный пожар.

Россия с октября 2022 года наносит регулярные удары ракетами и беспилотниками по важным объектам Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года.

Накануне Путин пообещал ответ и за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами 17 июля 2023 года.