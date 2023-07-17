Новый теракт на Крымском мосту: подробности

Надводные беспилотные аппараты 17 июля атаковали Крымский мост. Российские власти назвали атаку терактом и обвинили Украину.

Рано утром в понедельник, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на мосту, зафиксированном в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По его словам, движение по мосту было остановлено. Он призвал жителей и гостей полуострова объезжать мост по сухопутному маршруту через новые регионы. Эту рекомендацию повторил Минтранс России.

Сразу после этого в телеграм-каналах появилась информация о взрывах на мосту, обрушении одного из пролетов и гибели людей. В соцсетях появились первые фото и видео.

Что случилось

В 3.05 мск два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Следственный комитет квалифицировал атаку как террористический акт. «В результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц — мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения», — уточнило ведомство.

По факту повреждения Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). «Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — отметил СК.

Жертвы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате теракта погибли жители региона — семейная пара. Их 14-летняя дочь получила ранения.

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести. <…>. Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, угрозы жизни нет. Вертолетом ее доставили в Краснодарскую детскую краевую клиническую больницу.

Повреждения моста

Минтранс России опроверг информацию о разрушении опор моста. На кадрах, снятых пассажирами проезжающего поезда, видно, что один пролет моста повис над морем.

На других видео заметно, что один пролет просел, другой — сдвинут в сторону.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий ЧП. В течение ближайших часов будет точно оценен масштаб повреждений и определен срок его восстановления.

Работа транспорта

Минтранс посоветовал водителям объездной маршрут по новым регионам. Хуснуллин пообещал максимально упростить движение по этим дорогам: там уберут лишний досмотр, упростят проверку документов, снимут комендантский час.

Движение поездов по Крымскому мосту уже возобновлено. Принимаются меры для восстановления графика железнодорожного сообщения.

Решается вопрос о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Для перевозок там задействуют пять паромов и два больших десантных корабля Черноморского флота.

Ситуация в Крыму

Власти Крыма попросили туристов по возможности пока не покидать регион. Крымские отели готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, у кого заканчивается путевка, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян заверила, что на полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров.

Крымские власти пообещали пристально следить за динамикой цен на продукты и топливо на полуострове.

Реакция Украины

Высшие украинские власти традиционно не комментируют устроенные Киевом террористические атаки. Спикеры рангом поменьше обвиняют в ЧП Москву. Представитель оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией со стороны России».

Это уже второй теракт на Крымском мосту. Первый произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Обрушились два пролета. Погибли четыре человека. В феврале 2023 года мост восстановили.



Другие делают многозначительные намеки. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов напомнил о словах главы ведомства Кирилла Буданова, назвавшего объект «излишней конструкцией».

Украинские СМИ не скрывают, что теракт организовал именно Киев. Издание «РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины написало, что атака на мост стала совместной операцией СБУ и ВМС Украины.