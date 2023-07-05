Куда пропали «Вагнер» и Пригожин

Без малого две недели прошло с момента попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Прогремев, тема быстро сошла на нет. Вагнеровцы и их руководитель пропали из публичного поля. Где они сейчас и чем занимаются?

Черту под обсуждением мятежа провел президент России Владимир Путин. 27 июня в обращении к россиянам он четко расставил акценты. По словам Путина, организаторы мятежа предали страну, ударили «в спину России и ее народу». При этом имени Пригожина он не назвал.

Путин отметил, что большинство бойцов группы «Вагнера» — патриоты, и их пытались использовать втемную. Он предложил им выбор: заключить контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернутся домой.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в качестве гарантии безопасности предложил Пригожину и отрядам «Вагнера» переместиться в Белоруссию.

Где «Вагнер» сейчас

В Белоруссии оборудовали три базы для вагнеровцев, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бойцы ЧВК (по крайней мере, их значительная часть) уже там разместились. Они приступили к отработке маневров с тяжелой техникой и штурмовых действий.

Телеграм-каналы пишут, что вагнеровцы в течение двух месяцев будут тренировать белорусских военных. Накануне появилось видео с одним из бойцов, в котором он обещает, что ЧВК вернется на фронт: «Семимильными шагами мы будем продвигаться. И все равно мы отвоюем наши земли!»

По другой информации, часть бойцов «Вагнера» до сих пор остается в полевых лагерях в Луганской области. Их костяк составили те, кто отказался участвовать в мятеже вместе с Пригожиным.

Из них, вероятно, будут сформированы отдельные отряды под эгидой Минобороны. Хотя, возможно, им сохранят формальную самостоятельность.

Очевидно, что группа «Вагнер» — очень ценный военный ресурс. Ее бойцы и командиры — профессионалы, которыми не разбрасываются. ЧВК, скорее всего, ждет переформатирование. Что в итоге получится и когда будет закончен процесс, пока неизвестно.

Что стало с Пригожиным

Обвинения в организации вооруженного мятежа с Пригожина сняли. Во всяком случае, передвигается он свободно. Нет информации и о лишении его государственных наград, в том числе звания Героя России.

По данным «Фонтанки», ему вернули 10 миллиардов рублей, изъятых при обыске. Эти деньги Пригожин пообещал направить на выплаты раненным бойцам «Вагнера» и компенсацию семьям погибших.

Так же Пригожину вернули оружие, найденное у него при обысках в Санкт-Петербурге. По неофициальной информации, он лично приехал за ним в ФСБ и без помех покинул штаб-квартиру спецслужбы.

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С другой стороны, Пригожин распустил свою медиаимперию «Патриот», в которую входило множество изданий. Прекратила работу связываемая с ним социальная сеть ЯRus. Иными словами, опальный олигарх стал сворачивать свое присутствие в общественном и политическом пространстве.

Все это, видимо, — результат договоренностей между ним и властью, о которых стороны хранят молчание. Пока не понятно, сохранит ли Пригожин связь с группой «Вагнер» или будет вынужден от нее дистанцироваться.

Ясно одно: Кремль решил не «рубить с плеча», а решить опасный внутренний конфликт спокойно, в том числе методом тайных соглашений. Но это не исключает громких разбирательств в будущем, когда ситуация уляжется.