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Мятеж Пригожина
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин не сомневался в поддержке народа

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не сомневался в реакции народа в Дагестане и по всей стране на события 24 июня, когда Евгений Пригожин организовал мятеж.

«В Дагестане нет человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года», — сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — ответил Путин.

Мятеж, организованный основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, продолжался почти два дня, с 23 по 24 июня. Колонны бойцов, называвших себя «маршем справедливости», двигались в сторону Москвы и также заняли город Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин осудил эти действия как предательство и «удар в спину».

Мятеж завершился после проведения переговоров между Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бойцы ЧВК были отправлены в полевые лагеря, а сам Пригожин уехал в Белоруссию.

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Политика #Россия
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