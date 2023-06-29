Путин не сомневался в поддержке народа

Президент России Владимир Путин не сомневался в реакции народа в Дагестане и по всей стране на события 24 июня, когда Евгений Пригожин организовал мятеж.

«В Дагестане нет человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года», — сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — ответил Путин.

Мятеж, организованный основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, продолжался почти два дня, с 23 по 24 июня. Колонны бойцов, называвших себя «маршем справедливости», двигались в сторону Москвы и также заняли город Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин осудил эти действия как предательство и «удар в спину».

Мятеж завершился после проведения переговоров между Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бойцы ЧВК были отправлены в полевые лагеря, а сам Пригожин уехал в Белоруссию.