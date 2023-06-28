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«Сбер» запустил беспилотные грузовики

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотный грузовик Сбера
Фото: © «Сберавтотех»

Разработчик беспилотного транспорта «Сберавтотех» совместно с грузоперевозчиком Globaltruck начали коммерческую эксплуатацию грузовых беспилотников на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

«Разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck», — цитируют «Ведомости» руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева.

На начальном этапе в кабинах автомобилей будут присутствовать водители-испытатели, ответственные за контроль и безопасность поездок. Они нужны для своевременной реакции в случае возникновения аварийных ситуаций.

Ранее Министерство транспорта сообщало о запуске беспилотных грузовых перевозок по трассе М-11 с 14 июня, но теперь компании «Сберавтотех» и Globaltruck расширяют свою деятельность на другие маршруты, начиная с пути между двумя крупнейшими российскими городами.

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В ноябре 2022 года Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» объявил о начале эксперимента с использованием автономных грузовых автомобилей. Позже Минтранс уточнил, что эксперимент запланирован на 2023 год.

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